Présentation du budget, Gestion 2021:Le Parlement s’accorde sur les priorités du Ministère de la santé

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin était face à la représentation nationale jeudi 26 novembre, pour procéder à la présentation du budget du Ministère. Cet exercice lui a permis de dévoiler aux députés, les choix majeurs de son département ministériel au titre de l’année 2021.

D’un montant total de 88,639 milliards, soit une augmentation de 18,32 milliards par rapport à 2020, ce budget se fixe une série de priorités visant l’amélioration qualitative des performances du sous-secteur de la santé. Il s’agit entre autres, du recrutement des ressources humaines qualifiées en faveur des formations sanitaires, la poursuite de l’opérationnalisation de la phase pilote du volet Assurance-Maladie de l’Arch en vue de sa mise à l’échelle ainsi que la poursuite de la mesure de gratuité de la césarienne. Il est également prévu au titre de l’exercice 2021, le renforcement des capacités de l’Agence nationale de transfusion sanguine, l’acquisition de vaccins pour la prévention des épidémies y compris pour la Covid-19, la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles et transmissibles ainsi que le vaste plan de construction d’hôpitaux modernes sur l’étendue du territoire national. la mise en service de l’unité d’Imagerie par résonnance magnétique (Irm) au Cnhu-Hkm et de l’unité de scannographie du Chud Ouémé, l’acquisition et la mise en service d’un scanner au profit du Chud du Borgou et l’acquisition d’équipements de dialyse au profit du Cnhu-Hkm, des Chud-Borgou et Ouémé et du Chd-Zou sont entre autres actions urgentes à mettre en œuvre en 2021.

Des députés admiratifs et rassurés

Au cours de leurs différentes interventions, les députés ont à l’unanimité félicité le Gouvernement avec à sa tête le Chef de l’Etat et particulièrement le Ministère de la santé pour son investissement sans compter dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Ils ont également loué les efforts consentis dans le cadre de l’amélioration du système de santé. Ils n’ont pas manqué toutefois de rappeler les défis urgents à relever pour améliorer l’offre de soin et faciliter l’accès au soin sur l’étendue du territoire. Au nombre de ceux-ci, figurent entre autres, la disponibilité et la formation du personnel soignant, l’amélioration du plateau technique, l’accessibilité au soin sur l’étendue du territoire la question de la prise en charge des dialysés. En réponse à leurs préoccupations, Benjamin Hounkpatin a rassuré les députés de l’arsenal mis en place par le Gouvernement pour réussir le maillage national en termes d’infrastructures et d’équipements de qualité mais aussi de personnel soignant qualifié et dévoué. « Ceci n’est qu’une question de temps », a-t-il laissé entendre.

Abdourhamane Touré