Présentés au procureur pour non-respect des mesures barrières contre le Covid-19:Les deux promoteurs de discothèque libérés 

Les deux promoteurs de boîte de nuit arrêtés et placés en garde à vue pour avoir ouvert leurs établissements malgré les multiples sensibilisations et les mesures restrictives prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Coronavirus au Bénin, ont été libérés hier jeudi 23 juillet 2020. Ceci, après avoir été présentés au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou. Selon l’information rapportée par Frissons radio, ils ont eu droit à une mise en garde de la part du procureur Mario Mètonou et sont rentrés libres chez eux. Ils ont été prévenus qu’en cas de récidive, ce sera la détention. Il est à rappeler qu’à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 08 juin 2020, le gouvernement a réitéré sa volonté de poursuivre avec les mesures de lutte contre le Coronavirus sur toute l’étendue du territoire national. Entre autres mesures de restriction, on note la fermeture des discothèques, la suspension des évènements et manifestations à caractères sportif, politique et festif, l’interdiction d’accès aux plages, la prohibition des rassemblements de plus de 50 personnes, le port obligatoire de masques en tous lieux etc.