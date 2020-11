Présidentielle aux Etats-Unis:Trump-Biden : les Américains ont tranché ! (92 # 131 au bouclage)

Les Américains ont voté hier pour une Présidentielle dans un pays sous tension et fracturé. Au moment où nous bouclions à 3h57, les deux candidats étaient en coude à coude. Le président sortant, Donald Trump totalisait 92 Grands électeurs contre 131 pour son challenger Joe Biden.

92 Grands électeurs pour Donald Trump, 131 pour Joe Biden, c’est l’affiche des premiers résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 aux Etats-Unis au moment où nous mettions sous presse à 3h57. Le démocrate Joe Biden le favori car arrivait en tête dans plusieurs Etats. Toutefois, Donald Trump a ses chances. Donald Trump a remporté les Etats suivants : l’Indiana, le Kentucky, la Virginie Occidentale, la Caroline du Sud, l’Oklahoma, l’Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l’Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Wyoming et le Nebraska. Joe Biden pour sa part, est arrivé a gagné dans les Etats de Vermont, Virginie, Delaware, Dc, Maryland, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Connecticut, l’Illinois, New York et Nouveau Mexique. A noter qu’il faut 270 grands électeurs pour être élu président des Etats-Unis.

Abdourhamane Touré