Présidentielle d’avril 2021:Le duo de la Fcbe Alassane Soumanou-Paul Hounkpè investi

Le duo-candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent, Alassane Soumanou et Paul Hounkpè, a reçu l’onction du parti pour la Présidentielle du 11 avril 2021. Le duo présidentiel a été officiellement investi en présence de plus de 300 délégués venus de toutes les circonscriptions électorales. C’était au cours du Conseil national du parti tenu hier jeudi 24 février 2021, à Cotonou autour du thème : « Le consensus comme valeur de gouvernance pour l’unité nationale ».

Alassane Soumanou, candidat au poste de président et son colistier Paul Hounkpè sont ainsi officiellement envoyés sur le terrain pour la compétition électorale. Le duo présidentiel a été investi par les militants du parti pour la compétition électorale. A cette occasion, Aboubacar Yaya, directeur de campagne du duo et président du comité d’organisation a fait une mise au point aux détracteurs du parti qui estiment que la Fcbe soutient le président Patrice Talon. « Ceux qui pensent que la Fcbe soutient Talon se trompent. Nous sommes là pour reconquérir le pouvoir que le président Talon a pris par les urnes en 2016 », a martelé le président du comité d’organisation du Conseil national de la Fcbe. Le duo s’engage à arracher le pouvoir dans les urnes au président Patrice Talon et récupérer la bible que le parti lui a donnée à travers son ex-leader charismatique. Représentant les jeunes du parti, El Farouk Soumanou, a exhorté les Cauris à parcourir monts et vallées pour convaincre les Béninois à faire le choix du duo de la Fcbe le dimanche 11 avril 2021. Selon Alassane Soumanou, la Fcbe est une force de l’opposition modérée. A l’en croire, le parti a compris qu’on ne laisse pas de vide en politique. C’est pourquoi, explique-t-il le parti a pris très tôt les dispositions pour ne pas rester en marge de la Présidentielle d’avril 2021. Occasion pour le Secrétaire exécutif national de la Fcbe de lancer un vibrant appel aux forces de l’opposition pour une alternance crédible au soir du dimanche 11 avril 2021. Dans son message de lancement du Conseil national, Paul Hounkpè a peint en noir la gouvernance Talon et invité les forces de l’opposition à se mobiliser autour du duo de la Fcbe pour la reconquête du pouvoir. Un projet qu’il compte réaliser, mais pas dans la violence. « La violence ne marchera pas. Allons-y plutôt avec stratégie et tactique », a-t-il recommandé. Il a, par ailleurs réaffirmé l’appartenance du parti Fcbe à l’opposition. Avec ses 261 conseillers, rappelle-il, la Force cauris pour un Bénin émergent s’est positionnée comme la troisième force politique du Bénin depuis les dernières élections Communales.

Odi I. Aïtchédji