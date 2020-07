Présidentielle de 2021:« Perspectives Talon 2021 » réclame un nouveau mandat pour le chef de l’Etat

Les membres du Mouvement « Perspectives Talon 2021 », séduits par les réalisations du président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir en avril 2016, réclament sa candidature à l’élection présidentielle de 2021. Ils l’ont fait savoir hier jeudi 23 juillet 2020, à Cotonou, à travers une déclaration lue par son président, Constantin Ada.

Les membres du mouvement « Perspectives Talon 2021 », n’entendent pas marchander la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Venus de tous les départements du pays, ils l’ont martelé à travers leur slogan « Perspectives Talon 2021, avançons seulement ». Selon la déclaration rendue publique par Constantin Ada, le sens de leur engagement réside dans le fait qu’en quatre (04) ans des chantiers ont été simultanément lancés. Plusieurs sont achevés et d’autres en cours, changeant progressivement le visage du pays. A titre illustratif, il a évoqué les infrastructures routières, marchandes, hospitalières, sportives et socio-culturelles. A cela s’ajoutent d’autres infrastructures socio-communautaires, notamment les adductions d’eau potable, les branchements électriques, les maisons des jeunes et centres de loisirs réalisés à travers tout le pays. De même, le président de « Perspectives Talon 2021 » a mis l’accent sur les nombreuses actions sociales à l’endroit des populations telles que le projet Arch, les cantines scolaires, les microcrédits et surtout la gestion de cette période marquée par la pandémie du Coronavirus. Pour la relance de l’économie nationale, le gouvernement a décaissé plus de 73 milliards de francs Cfa. Cela, pour soulager les peines des artisans. Au regard de toutes ces actions qui révèlent le Bénin dans la sous-région ouest africaine et dans le monde entier, « Perspectives Talon 2021 », réclame pour une continuité responsable, crédible, efficace et fiable, la candidature pour les échéances présidentielles de 2021 du président Patrice Talon. Tout en profitant de l’occasion, ils ont invité la population à s’approprier les idéaux du mouvement pour accompagner le développement du Bénin. Ils entendent dans les jours à venir aller dans les 77 Communes du Bénin pour partager les raisons qui sous-tendent cette réélection du président Talon. Il est à rappeler que les membres de ce mouvement politique entendent payer la caution du chef de l’Etat. A cet effet, un compte bancaire a été ouvert à la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (Biic) et a pour numéro 96 71 36 03 011.

Léonce Adjévi