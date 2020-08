Présidentielle de 2021:La cour royale d’Abomey favorable à la candidature de Talon

La volonté de la quasi-totalité des Béninois de voir le président Patrice Talon poursuivre les œuvres entamées à la tête du pays après 2021 est partagée par la cour royale d’Abomey. Le roi Dada Kêfa Sagbadjou et ses ministres l’ont fait savoir le weekend écoulé au cours d’une sortie médiatique.

La cour royale n’est pas longtemps restée en marge de l’actualité politique relative à la Présidentielle de 2021. Après avoir observé les mouvements se soumettre à l’exercice, le roi et dignitaires religieux se jettent eux-aussi dans la danse. Le top est donné à Abomey par le roi de la Cité historique Dada Kêfa Sagbadjou Glèlè et sa cour. Dans l’union et la prière, ils souhaitent que le chef de l’Etat brigue un second mandat à la tête de la magistrature suprême. La décision qui invite Patrice Talon à se présenter aux prochaines joutes présidentielles de 2021 a été rendue publique par les sujets du roi le weekend dernier. Elle est motivée par plusieurs raisons. La principale, selon le secrétaire général de la Cour royale, Dah Dadaglo Glèlè, est que depuis l’arrivée du président Talon en avril 2016, les efforts déployés en vue de hisser le Bénin dans le firmament des Nation développées sont d’observation quotidienne. C’est pourquoi les Houégbadjavi réunis autour de leur roi, ont décidé d’emboucher la même trompette que les mouvements et les partis politiques pour demander au chef de l’Etat de poser sa candidature pour un second mandat. L’option de soutenir de soutenir la candidature de Patrice Talon est dénuée de toute complaisance. Le président des ministres de la cour royale a été on ne peut plus clair sur la question. « En optant de soutenir ce digne fils de Houégbadja, de Bio Guerra, de Guézo, de Glèlè, de Béhanzin, de Kaba etc. pour la prochaine élection présidentielle, c’est l’expression d’un choix sans complaisance, ni de facilité car il a été à la hauteur de la tâche à lui confiée depuis ces quatre dernières années », a fait remarquer Mitodaho Gansè Agonglo. Ce choix qualifié d’historique et de responsable est basé sur les réalisations du Programme d’actions du gouvernement (Pag) dont Abomey en est bénéficiaire. Au nom des Vodounons et Vodounsis, le représentant des dignitaires du culte Vodoun d’Abomey, Dah Mivèdé, a fait le serment et le vœu requis afin que les différentes divinités accompagnent la cour royale, Patrice Talon lui-même et les Houégbadjavi dans ce combat qui permettra in fine, de sortir Abomey de sa léthargie actuelle. En soutien à l’initiative, la communauté Thron Kpéto Déka a été représentée par Hounnongan Edjekpolo. Il a précisé que tout comme la cour royale, la communauté Thron est déjà en mission pour la réélection du chef de l’Etat et la poursuite des nombreux projets susceptibles de changer le visage du Bénins.

Abdourhamane Touré