Présidentielle de 2021:Les femmes des marchés de Calavi démarchent Talon pour un second mandat

Les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon ne laissent personne indifférent. Mardi 28 juillet 2020, les femmes des marchés de la Commune d’Abomey-Calavi se sont réunies à Cococodji, sous la présidence de Epiphanie Wandji pour réitérer leur soutien au chef de l’Etat pour la Présidentielle de 2021. Selon ces dernières, les réalisations qui découlent du Programme d’actions du gouvernement, notamment la modernisation des marchés et la construction des infrastructures routières témoignent de la ferme ambition du président de la République pour le développement du Bénin. Reconnaissantes et heureuses des réalisations issues de ces grands projets de modernisation des marchés qui impacteront positivement leurs activités génératrices de revenus, elles sont convaincues cette fois-ci, que le Bénin deviendra un pôle d’attraction économique de la sous-région. Au dire de Parfaite Ahlet, porte-parole des femmes des marchés d’Abomey-Calavi, la sensibilisation de toutes les couches sociales pour accompagner le chef de l’Etat dans sa politique de développement doit être un impératif. « Car ses projets de modernisation des marchés retiennent l’attention de plus d’uns. La preuve, le premier marché moderne de l’Afrique de l’Ouest est en construction sur le site de Gbodjè pour plus de 8 milliards de francs Cfa. Un gigantesque immeuble à deux niveaux de plus de 3000 places sur une superficie de trois hectares qui a des caractéristiques des marchés modernes de l’Occident. Il est doté d’une salle de conférence et d’une école pour l’instruction des enfants. Les marchés de Glo et d’Akassato seront bientôt en construction », a-t-elle expliqué. Toutefois, a-t-elle notifié à l’assistance, le retour du président Patrice Talon est un défi que les femmes des marchés doivent relever pour permettre au chef de l’Etat de revenir pour achever les chantiers qu’il a ouverts.

Benjamin N. Douté