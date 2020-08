Présidentielle de 2021:Les jeunes de Toffo réclament la candidature de Talon

La Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Toffo apporte son soutien indéfectible aux actions du président de la République. Dans une déclaration lue par son président, Rock Hodonou, hier dimanche 09 avril 2020, au siège de l’association des usagers d’eau de Toffo, les membres de ce creuset invitent le Patrice Talon à se présenter à l’élection présidentielle de 2021 pour un second mandat afin d’achever les œuvres qu’il a entamées depuis avril 2016.

La jeunesse de la Commune de Toffo n’entend pas freiner la dynamique de développement insufflée au pays depuis avril 2016. Pour ce faire, la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle de Toffo, à travers la voix de son président, Rock Hodonou, a appelé le chef de l’Etat à briguer un second mandat à la tête du pays. Mais avant, il a remercié le président de la République pour les nombreux chantiers qu’il a engagé pour le développement du pays. Rock Hodonou a rappelé que sur le plan social, beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement pour l’atténuation des effets socioéconomiques du Covid-19, l’élargissement du champ de la prise en charge sociale des personnes à revenus faibles à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch), le Programme spécial pour l’insertion dans l’emploi des jeunes (Psie), la construction des marchés modernes dans toutes les grandes villes du pays et le projet Asphaltage. Il a également mis l’accent sur l’augmentation des subventions accordées aux fédérations des différentes disciplines sportives et la rénovation des stades de l’amitié, Charles de Gaule et René Pleven ainsi que la construction dans 22 Communes des stades omnisports avec une capacité de 3000 places dont 1000 couvertes. Convaincu que le président Patrice Talon est le candidat idéal pour 2021, Ilarion Azongnondé, membre de la Ligue des jeunes de la majorité présidentielle invite tout le peuple béninois à se ranger derrière ce dernier, à la prochaine présidentielle afin de lui permettre de parachever les gigantesques œuvres entamées depuis avril 2016. Après avoir reçu la déclaration de suscitation de la candidature de Patrice Talon, le député Marcellin Ahonoukoun a encouragé la jeunesse de Toffo pour l’acte et a promis de transmettre le message à qui de droit.

Odi I. Aïtchédji