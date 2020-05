Présidentielle de 2021:L’Up et le Br, les seuls maîtres

Après les Communales du 17 mai, les regards sont désormais tournés vers la Présidentielle de 2021. Une échéance électorale à laquelle participeront exclusivement les deux grandes chapelles politiques qui soutiennent les actions du gouvernement au regard des résultats des dernières Communales et du Code électoral.

L’Union progressiste et le Bloc républicain sont les seuls partis politiques qui dicteront leurs lois à l’élection présidentielle de 2021. Cela, du fait des résultats des Communales. En effet, la Présidentielle de 2021 s’est jouée au scrutin du dimanche 17 mai 2020. Ces élections créditent l’Up et le Br respectivement de 994 602 voix (39,97%) et 930 247 voix (37,38%) avec respectivement 820 sièges et 735 sièges. De ce fait, ces partis sont les deux grandes premières forces politiques du Bénin à l’ère de la réforme du système partisan. En vérité, ces élections ont confirmé la place de leader de ces formations sur l’échiquier politique national surtout lorsqu’on tient compte de la composition de l’Assemblée nationale. Cette position les rend incontournables dans le choix du président de la République en 2021. En effet, le dernier alinéa de l’article 132 du Code électoral stipule que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l’ensemble des députés et des maires ». Remplissant ces conditions, l’Union progressiste et le Bloc républicain peuvent parrainer des candidats à la Présidentielle de 2021. La Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), bien que ragaillardie par ses 372 818 voix, 260 sièges et un pourcentage de 14,98% lors des dernières Communales ne pourra malheureusement parrainer aucun candidat à l’élection présidentielle, car ne remplissant pas ces conditions. Elle n’est majoritaire que dans 7 Communes alors que le Code électoral précise qu’il faut au moins 10%, c’est-à-dire au moins 16 élus de l’ensemble des députés et des maires. Au regard de ces résultats des élections communales et de la configuration actuelle de l’Assemblée nationale, il va s’en dire que le parrainage du président de la République en 2021 sera fait par les partis présidés par Bruno Amoussou et Abdoulaye Bio Tchané.

Odi I. Aïtchédji