Présidentielle de 2021:Ouidah réclame Talon

Mobilisées comme un seul homme, les populations de Ouidah, excitées par les joutes électorales de 2021, réclament la candidature de Patrice Talon. A la faveur d’un géant meeting tenu le samedi 15 août 2020, à l’Institut régional de santé publique dans la cité touristique des Kpassè, hommes, femmes, jeunes et adultes ont demandé au chef de l’Etat d’achever le job a lui confié par le peuple en 2016.

Il n’est pas question d’interrompre la belle dynamique de développement du Bénin sous la houlette du président Patrice Talon en 2021. C’est l’essentiel du message passé par les sages, les femmes et les jeunes de la cité des Kpassè samedi 15 août 2020. A cette occasion, ils ont réclamé la candidature du président Talon à la prochaine élection présidentielle. Cela, après avoir consulté les oracles. Les grandes réalisations et les réformes du chantre du Nouveau départ sont les éléments qui ont poussé les filles et fils de Ouidah a réclamé sa candidature. Porte-voix des jeunes, François Quenum, inspiré par la gouvernance Talon marquée par la lutte contre la corruption et l’impunité, l’organisation des concours frauduleux, la paralysie chronique de l’administration publique et la perte des valeurs, a salué les divers chantiers engagés par Patrice Talon pour le développement du pays. A ce titre, il a fait référence à la réforme du système partisan, au projet Asphaltage et à la construction d’infrastructures marchandes et sportives modernes. Il a également mis l’accent sur les mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les effets socioéconomiques du Covid-19 et l’autonomisation énergétique. Philomène Dossou, Mito Gomez et Dagbo Hounon 2, représentant respectivement les femmes des marchés, les sages et les têtes couronnées de Ouidah, ont aussi approuvé les grandes réalisations du chef de l’Etat et ont validé son retour en 2021 pour finir le job. Après avoir reçu les différents messages de suscitation de la candidature de Talon, Christian Houétchénou, maire de la Commune de Ouidah, a promis de rendre fidèlement compte au chef de l’Etat. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre d’Etat, Irénée Koupaki et du député Mathieu Adjovi.

Odi I. Aïtchédji