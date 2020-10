Présidentielle de 2021:Une commission pour désigner le Duo de la Fcbe

Le Duo de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) à la Présidentielle de 2021 sera désigné par une commission. L’annonce a été faite par le secrétaire exécutif national du parti, Paul Hounkpè dans un communiqué.

Communiqué

Chères militantes et chers militants,

Le Bureau politique élargi s’est réuni jeudi 15 octobre 2020 à Cotonou. Au cours de cette séance, s’est débattu plusieurs sujets dont la désignation du Duo Fcbe à l’élection présidentielle de 2021.

Sur ce sujet, le parti Fcbe n’a pas encore désigné son Duo. Par conséquent, le bureau politique appelle au calme et à la sérénité, tous les militantes et militants et les rassure que la commission de la désignation qui sera installée par le Bureau exécutif national d’ici peu, accomplira sa mission dans la transparence totale et à la satisfaction de tous en vue de la cohésion au sein de notre parti.

Fait à Cotonou, le 16 octobre 2020

Pour le Bureau politique

Le secrétaire exécutif national

Paul Hounkpè