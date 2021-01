Présidentielle du 11 avril 2021:52 formulaires de parrainage déjà retirés à la Céna

Le retrait des formulaires nominatifs de parrainage pour la Présidentielle du 11 avril 2021, s’est poursuivi hier mercredi 13 janvier 2021 comme programmé dans le calendrier électoral. Pour la deuxième journée, 31 députés et maires ont retiré leur document ce qui porte le nombre total de formulaires retirés à 52 pour les deux premiers jours de distribution.

21 pour le lundi 12 janvier et 31 pour le mardi 13 janvier, soit 52 formulaires nominatifs déjà retirés par les députés et maires. Voilà le point 48 heures après le lancement de l’opération. Pour le compte de la journée d’hier, ils sont 19 députés et 12 maires à défiler au siège de l’institution chargée d’organisation les élections au Bénin pour retirer le document. Il s’agit des maires de Pobè Simon Dinan Adébayor, de Sèmè-Podji Jonas Gbènamèto, de Ouinhi Jonas Houessou, de Zè Amadé Moussa, de Savè Oba Chabi Dénis, de Kpomassè Kénam Mensah, de Ouidah Christian Houétchénou, de Houéyogbé Cyriaque Domingo, de Comè Bernard Adanhokpè, d’Athiémé Saturnin Dansou, d’Adjohoun François Zannou Agbo et d’Allada Joseph Cakpo. S’agissant des députés, ce sont Charles Omer Avalla, Lambert Agongbonon, Mathias Kouwanou, Abdel Kader Gbadamassi, Gérard Gbénonchi, Antoine N’da, Gbèglodo Adjovi, Sabaï Katé, Sofiath Schanou, Robert Gbian, Bida Nouhoum Yessoufou, Valère Tchobo, Joseph Anani Amavi, Mariama Babamoussa, Florentin Tchaou, Gilbert Bangana, David Gbahoungba, Nathanaël Sokpoekpé et Paulin Gbénou. L’opération pour cette journée a démarré à 9h et a pris fin à 16h10. Du mardi au mercredi, 52 formulaires de parrainage ont été retirés par les élus sur les 159 qui délivrés par la Céna. Pour rappel, le retrait des formulaires nominatifs de parrainage durera 19 jours conformément au calendrier. Il prend fin le 31 janvier prochain.

Léonce Adjévi

Récapitulatif des formulaires déjà retirés

Députés

Première journée

1. Zimé Kora Gounou

2. Malick Mora Sanni Saré

3. Lucien Houngnibo

4. Hyppolite Hazoumè

5. Patrice Nobimè

6. Octave Houdégbé

7. Ousmane Ibourahima

8. David Biokou

9. Yacoubou Orou Sé Guéné

10. Chantal Ayhi

11. Benoît Dègla

12. Hilaire Atoun

Deuxième journée

13. Charles Omer Avalla

14. Lambert Agongbonon

15. Mathias Kouwanou

16. Abdel Kader Gbadamassi

17. Gérard Gbénonchi

18. Antoine N’da

19. Gbèglodo Adjovi

20. Sabaï Katé

21. Sofiath Schanou

22. Robert Gbian

23. Bida Nouhoum Yessoufou

24. Valère Tchobo

25. Joseph Anani Amavi

26. Mariama Babamoussa

27. Florentin Tchaou

28. Gilbert Bangana

29. David Gbahoungba

30. Nathanaël Sokpoekpé

31. Paulin Gbénou

Maires

Première journée

1. Rufino d’Almeida (Bohicon)

2. Gabriel Ganhoutodé (Avrankou)

3. Nicaise Fagnon (Dassa-Zoumè)

4. Bio Tamou Sarako (Banikoara)

5. Mahoudo Djossou (Dangbo)

6. Dieudonné Gbèdjèkan (Klouékanmey)

7. Marc Gandonou (Aguégués)

8. Rogatien Akouakou (Tori-Bossito)

9. Alassane Abdoulaye (Pèrèrè)

Deuxième journée

10. Simon Adébayor Dinan (Pobè)

11. Jonas Gbènamèto (Sèmè-Podji)

12. Jonas Houessou (Ouinhi)

13. Amadé Moussa (Zè)

14. Oba Chabi Dénis (Savè)

15. Kénam Mensah (Kpomassè)

16. Christian Houétchénou (Ouidah)

17. Cyriaque Domingo (Houéyogbé),

18. Bernard Adanhokpè (Comè)

19. Saturnin Dansou (Athiémé)

20. François Zannou Agbo (Adjohoun)

21. Joseph Cakpo (Allada)