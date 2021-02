Présidentielle du 11 avril 2021:Le duo Kohoué-Agossa confond une certaine opposition et soutient que le scrutin est inclusif

(Il invite les candidats malheureux et les militants du parti « Les démocrates » à le rejoindre pour battre Talon)

Le duo Corentin Kohoué-Iréné Agossa candidat à la présidentielle d’avril 2021 est prêt pour le job. Il l’a fait savoir hier mercredi 24 février 2021, à la faveur d’une conférence de presse tenue à Cotonou. Le candidat de “Restaurer la confiance” et son colistier se disent prêts pour la victoire à la prochaine élection présidentielle.

Le duo présidentiel de “Restaurer la confiance” est prêt pour les charges suprêmes du pays. Corentin Kohoué et Iréné Agossa l’ont martelé à maints reprises lors de leur première apparition publique, hier mercredi 23 février 2021, à Cotonou. Ils estiment que si le président Patrice Talon a pu réaliser cet exploit en 2016 alors qu’il revenait d’exil, ce ne sont donc pas eux qui sont restés tout le qui vont rater le coche. « Nous devons sortir le meilleur de nous-mêmes pour battre à plate couture le pouvoir dit de la Rupture et sur ses propres installations. Nous sommes l’étonnement. Et pourtant nous nous sommes longtemps préparés. Maintenant nous sommes prêts pour la victoire finale », ont déclaré Corentin Kohoué et Iréné Agossa. Le duo demande juste au peuple béninois de rester vigilant quant à l’expression réelle du scrutin. Il estime que le but ultime du duo dans ce combat est de mettre fin à la souffrance du peuple. « Nous sommes convaincus que l’alternance par la voie des urnes est possible car notre peuple en a la culture et l’a prouvée depuis 1990 à nos jours », ont affirmé l’ancien Vice-président et l’ancien membre du parti ‘’Les démocrates’’. La candidature du duo est celle de toutes les forces opposées au président Talon. C’est pourquoi il tend la main aux forces politiques de l’opposition, notamment aux ‘’Démocrates’’. Ils estiment qu’il est temps de faire taire les querelles intestines, les clivages politiques et ethniques pour faire face au duo de la mouvance. Contrairement à leurs amis ‘’Démocrates’’ qui auraient choisi de négocier leur parrainage à Lomé à coup de centaines de millions, eux ont prouvé l’efficacité du réalisme en politique et comptent aujourd’hui apporter cette victoire à l’opposition toute entière. Par ailleurs, le duo présidentiel a rassuré la communauté nationale et internationale de la participation effective de l’opposition à cette échéance électorale.

Odi I. Aïtchédji