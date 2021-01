Présidentielle du 11 avril 2021:Le Prd choisit Talon 

Me Adrien Houngbédji et les membres de la Direction exécutive nationale (Den) du Prd ont opéré leur choix dans la perspective de la Présidentielle du 11 avril 2021. Ils se sont conformés à la volonté des militantes et militants qui voudraient que la dynamique d’appartenance du parti à la mouvance présidentielle se poursuive. La conséquence directe donc de cette volonté est le soutien au candidat Patrice Talon. Ce choix sera validé par le Bureau politique et le Congrès le 6 février. Lire ci-dessous le communiqué du parti.

Communiqué

Le mardi 26 janvier 2021, s’est tenue une réunion de la Direction exécutive nationale (Den) du Prd sous la présidence effective de Me Adrien Houngbédji, président du Parti.

Deux points inscrits à l’ordre du jour :

– La désignation du candidat à l’élection présidentielle proposé par la Direction exécutive nationale (Den) aux instances supérieures que sont le Bureau politique et le Congrès (article 98 des statuts)

– La convocation et la fixation de la date et du lieu de la réunion du Bureau politique et du Congrès.

A l’entame des débats, le président du parti a exposé qu’en prélude à la réunion de la Direction exécutive nationale de ce jour, et aux assises prochaines du Bureau politique et du Congrès, il a reçu une première fois du 16 novembre au 12 décembre 2020 en consultation, chaque structure verticale et horizontale du parti, a recueilli dans un premier temps leurs ressentiments et leurs légitimes frustrations face au sort fait au Prd, a partagé avec eux l’analyse de la situation, et les a renvoyés à une rencontre ultérieure pour restituer les fruits de leur réflexion avant toute prise de décision ; que cette deuxième consultation a eu lieu du 14 au 23 janvier et qu’à l’issue de celle-ci, les différentes structures ont unanimement affirmé leur appartenance au Prd, exprimé leur détermination à suivre les consignes du Parti, rejeté l’idée de rejoindre l’opposition, rappelé que le Parti est de la mouvance et déclaré qu’elles feront campagne et feront voter pour le candidat de la mouvance, en l’occurrence le président Patrice Athanase Guillaume Talon.

Toutefois, elles ont unanimement souhaité avoir l’assurance que le Prd, ses cadres et ses militants seront traités avec plus d’égards, que le rôle et la place du parti sur l’échiquier politique national et dans les institutions dirigeantes du pays soient l’objet de toutes les attentions. Elles ont enfin affirmé que le Prd doit rester un aiguillon de la démocratie, et œuvrer constamment pour la sauvegarde de la paix, la promotion des valeurs de liberté, de démocratie, de respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme, en vue du développement durable et harmonieux du Bénin.

Suite à cet exposé, le président a donné la parole successivement à chaque membre de la Den. Des échanges nourris qui en sont résultés, il ressort que la Direction exécutive nationale (Den) faisant siennes les préoccupations exprimées par les structures de base, a décidé unanimement de proposer au Bureau politique, puis au Congrès, le soutien du Prd à la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021, et la participation active de tout le parti à sa campagne électorale.

Enfin, la Direction exécutive nationale (Den) a décidé de convoquer les assises du Bureau politique et du Congrès pour le samedi 6 février 2021 à Porto-Novo.

Fait à Porto-Novo, le 26 janvier 2021

Le secrétaire général