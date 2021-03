Présidentielle du 11 avril 2021:Les élus locaux et chefs quartier de Cotonou se mobilisent pour un K.O retentissant du duo Talon-Talata

Le palais des Congrès de Cotonou a fait le plein mercredi 17 mars 2021 à l’occasion de la déclaration de soutien du collectif des élus locaux et chefs quartier de Cotonou à la candidature du chef de l’Etat, le président Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata Zimé. Ils étaient plus d’un millier à faire le déplacement.

Mobilisés par le maire de la ville Luc Sètondji Atrokpo et plusieurs autres responsables de la mouvance présidentielle, ils sont venus apporter un soutien franc et indéfectible à la candidature du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata Zim, dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril prochain. La mobilisation était à son paroxysme et ce fut une véritable démonstration de force qui témoigne de l’amour et surtout de la parfaite entente entre le maire Luc Sètondji Atrokpo et ses représentants à la base. Occasion pour le parterre de personnalités politiques de Cotonou ayant pris part à cette gigantesque sortie des élus locaux, de leur doper le moral. Il s’agit notamment, du ministre Oswald Homéky, des députés Orden Alladatin, Chantal Ahyi, Badirou AGuemon, du Préfet Jean Claude Codjia, de l’ancien maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun, de la troisième adjointe au maire Irène Béhanzin et bien d’autres. Plusieurs temps forts ont marqué cette sortie. Il s’agit tout d’abord des déclarations de soutien de plusieurs personnalités qui se sont succédées au pupitre pour réaffirmer leur engagement aux côtés du chef de l’Etat qui œuvre depuis avril 2016 pour le développement du Bénin. Ils ont tous félicité le président de la République pour ses réformes et pour toutes les infrastructures réalisées dans la ville et qui ont fortement contribué à changer le visage de la capitale économique du Bénin. C’est d’ailleurs l’ambition et les réalisations du chef de l’Etat pour Cotonou qui ont séduit les élus locaux de tous les quartiers de la ville et qui justifient leur forte mobilisation pour l’encourager à poursuivre l’œuvre entamée depuis 2016. Ils ont donc, par le biais de leur président Jérôme Badou, pris l’engagement de s’investir désormais aux côtés du maire de Cotonou pour accompagner le chef de l’Etat et sa colistière afin que le K.O soit retentissant le 11 avril prochain.

Abdourhamane Touré