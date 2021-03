Présidentielle du 11 avril ::Gérard Gbénonchi, directeur national de campagne Up pour le duo Talon-Talata

L’Union progressiste (Up) a désormais son directeur national de campagne pour le duo Talon-Talata dans le cadre de la Présidentielle du 11 avril prochain. Il s’agit du député, Gérard Gbénonchi. Il a été nommé à travers une décision en date du jeudi 04 mars 2021, signé par Bruno Amoussou, président du parti. Selon la décision, Gérard Gbénonchi, en plus d’être directeur national de campagne Up pour le duo Talon-Talata dans le cadre de la Présidentielle du 11 avril 2021, est en même temps Secrétaire du parti baobab. Pour mener à bien sa mission, il sera assisté par six (06) responsables de pôles et deux (02) rapporteurs nommés par le parti. A ses côtés, Christhelle Houndonnougbo est nommée responsable du pôle chargé de l’accueil, l’ancien ministre Désiré Adadja est responsable du pôle chargé de l’administration des élections. Le responsable du pôle finances de la campagne électorale de l’Up a pour nom : Nestor Noutaï. L’Up compte sur Jocelyn Nenehidini pour diriger le pôle communication et le député de la quinzième circonscription électorale Badirou Aguemon est responsable du pôle chargé de la logistique. L’ancien ministre Lazare Sèhoueto aura la lourde mission de mobiliser la population puisqu’il a été désigné par le parti Baobab comme responsable du pôle chargé des organisations de masse. Pour ce qui est des deux rapporteurs, il s’agit de Crespin Guidi et Nancirou Adam désignés respectivement comme premier et deuxième rapporteurs de la campagne de Talon et de sa colistière Talata.

Léonce Adjévi