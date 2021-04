Présidentielle du 11 avril prochain:La Cedeao satisfaite de la liste électorale

« Nous avons été très satisfaits. Nous allons rendre compte au président de la commission de l’évolution du processus et de la qualité de la liste électorale ». Ce sont les propos de Francis Gabriel Oké, chef de la mission d’observation de la Cedeao au Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) lundi 29 mars 2021. En effet, dans le cadre de son séjour au Bénin depuis quelques jours, la délégation est allée s’enquérir de la qualité du fichier électoral qui doit être utilisé le 11 avril prochain. « La mission est venue s’enquérir des conditions dans lesquelles nous avons élaboré la liste électorale. Le vice-président, le rapporteur et moi, ainsi que le régisseur général adjoint de l’Agence nationale de traitement (Ant), leur avons donné l’essentiel des informations. C’est-à-dire, la procédure d’actualisation, la qualité du fichier que nous avons eu la charge de conduire depuis le 06 août 2020 », a confié le président du Cos-Lépi, Gilbert Bangana. Au terme des échanges avec l’équipe du Cos-Lépi, Francis Gabriel Oké et ses pairs sont repartis rassurés de la qualité du fichier électoral. « Nous sommes très satisfaits des informations qui nous ont été données parce que le président du Cos-Lépi a pris la précaution de s’entourer des cadres techniques pour répondre à nos questions. Ce qui est réconfortant pour cette mission, c’est que la Liste est à la portée de tout le monde. Il existe un lien, et si quelqu’un a des revendications, il a la capacité d’avoir accès à ce lien afin de se plaindre pour se donner raison… », a expliqué le chef de mission de la Cedeao à Cotonou.

Serge Adanlao