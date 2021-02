Présidentielle du 11 avril:20 candidatures enregistrées à la Céna

Le dépôt des dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour la Présidentielle du dimanche 11 avril 2021 s’est achevé hier, jeudi 04 février 2021 à minuit. Démarré depuis le lundi 1er février 2021. Au total, 20 candidats ont fait enregistrer leurs dossiers de candidature. Il s’agit de Patrice Ago Simènou, Ganiou Soglo, le duo Alassane Soumanou et Paul Hounkpè, le pasteur Victorin Denonwoema et son colistier Florentin Dovonon, Eudes Ahoulou Houessou, Daniel Edah et sa colistière Christine Sidi Ouorou, Françoise Gbahido. A ces candidats, se sont ajoutés le duo Reckya Madougou et son colistier Patrick Djivo du parti « Les démocrates », le duo Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé, le prophète Lucien Kinninnon, le duo Jacob Fidégnon-Soumanou Tolèba de la Force cauri pour le développement du Bénin (Fcdb), le duo Frédéric Joël Aïvo et Moïse Kérékou du Front pour la restauration de la démocratie (Frd), le duo Brice Fifonsi Mensah et Kokou Houngbédji, le duo Nathanaël Koty du Parti pour l’engagement et la relève (Per) et son colistier Mohamed Abdou Bio. Le duo Samson d’Almeida Koffi alias Dsk et Aboubacar Gomina, le duo Yannick Emmanuel Dossou et Carine Soumatori Flora Tiando, Irénée Agossa et son colistier Corentin Kohoué, Yacoubou Bio Sawé et son colistier Mohamed Paul Tossa, Samuel Batcho et Télésphore Affagnon et enfin de Perpetus Djèhoué s’ajoutent au lot pour constituer les 20 candidatures. Il est à rappeler qu’un récépissé provisoire a été délivré à chacun des candidats par la Céna après l’enregistrement des dossiers de candidatures. 10 jours après, la Céna procèdera à la publication de la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle. La liste définitive de ces prétendants au fauteuil présidentiel sera officiellement rendue publique du 22 au 23 février 2021.

Léonce Adjévi

Liste des 20 candidatures

1- Patrice Ago Simènou (Seul)

2-Ganiou Soglo (Seul)

3-Victorin Denonwoeman-Florentin Dovonon (duo)

4-Alassane Soumanou Djimba-Paul Hounkpè (duo)

5-Aoulou Eude Houessou (Seul)

6-Françoise Hounssou Gbaïdoh (Seule)

7-Daniel Edah- Christine Ourou Sidi (Duo)

8-Patrice Talon-Talata Chabi Zimé (Duo)

9-Reckya Madougou-Patrick Djivo (Duo)

10- Lucien Kinninnon-Gabriel Ajavon (Duo)

11-Jacob Fidégnon-Soumanou Toléba (Duo)

12-Joël Aïvo -Moïse Kérékou (Duo)

13-Brice Mensah-Cocou Houngbédji (Duo)

14-d’Almeida Samson Koffi-Aboubacar Gomina (Duo)

15-Nathanaël Koty-Mohamed Bio Aboudou (Duo)

16-Yanick Dossou-Flora Tiando (Duo)

17Irenée Agossa-Corentin Kohoué (Duo)

18-Yacoubou Bio Sawé-Mohamed Tossa (Duo)

19- Samuel Batcho-Télesphore Affagnon (Duo)

20-Perpetus Djèhoué (Seul)