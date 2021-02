Présidentielle du 11 avril:Bio Tchané, coordonnateur national de campagne du duo Talon-Talata

La composition des 22 membres de l’équipe de campagne du duo Talon-Talata a été rendue publique dans la soirée d’hier mercredi 24 février 2021. Cette publication fait suite à la désignation par chaque parti politique de la mouvance de ses membres au sein de la coordination nationale de campagne. Ces membres qui devront huiler la machine de la victoire au soir du 11 avril 2021 sont dirigés par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Il assure les fonctions de coordonateur national. L’ossature de la coordination se présente ainsi qu’il suit :

Bloc républicain (Br): Abdoulaye Bio Tchané (Coordonnateur de la coordination nationale de campagne), Robert Gbian, André Okounlola et Bathélémy Kassa.

Union progressiste (Up): Pascal Koupaki, Mathurin Nago, Augustin Ahouanvoèbla et Mora Sanni.

Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn): Maître Cyrille Djikui et Déguénon Eric.

Parti du renouveau démocratique (Prd): Emmanuel Zossou et Charlemagne Honfo.

Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin): Céphise Béo Aguiar et Salaou Bilikissou (Rapporteur).

Représentants du Chef de l’Etat : Olivier Boko, Médégan Fagla Sèdami et Sofiath Arouna Schanou

La coordination nationale sera renforcée dans ses tâches par deux comités techniques. Le premier, chargé des médias, est composé du ministre de la Communication et de la poste, Alain Orounla, du directeur à la communication de la présidence de la République, Wilfried Houngbédji et du chargé de mission du président de la République, Edouard Loko. Adam Bagoudou et Orden Alladatin composent le second comité chargé de la logistique et du matériel. Toutefois, Oliver Boko servira de pont entre les deux comités techniques.

Abdourhamane Touré