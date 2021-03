Présidentielle du 11 avril:La Céna présente le spécimen du bulletin unique aux candidats (Les observations recueilles)

Après le tirage au sort du positionnement des candidats sur le bulletin unique la semaine dernière, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a présenté le spécimen aux duos ou leurs représentants hier mercredi 3 mars 2021. L’objectif visé par le président Emmanuel Tiando et les conseillers est de recueillir les éventuelles observations avant la finalisation du processus d’impression. « La dernière fois, vous n’aviez rien exprimé comme observations. J’espère que ce ne sera pas le cas aujourd’hui », a dit d’entrée le numéro 1 de l’institution. Tour à tour, les représentants des duos Talon-Talata, Kohoué-Agossa et Soumanou-Hounkpè ont émis leurs avis. « Le duo Talon-Talata suggère que la position du bulletin unique soit revue pour faciliter le vote aux électeurs. « En d’autres termes, nous souhaitons un bulletin sous forme paysage qui présente le duo numéro 1, 2 et 3 », a proposé ChristhelleHoundonougbo. Le représentant du duo Kohoué-Agossa, François Soudo, pour sa part, a suggéré un fond orange en lieu et place du fond blanc actuel pour le logo avec les deux photos des candidats en haut et non à côté. Quant à l’émissaire du duo de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), il voudrait changer la photo qui a été envoyée à la Céna. « Nous voudrions changer la photo de nos deux candidats. Au lieu qu’ils soient en costumes, nous avons voulu qu’ils soient en tenues traditionnelles. On a écrit à votre institution avec la photo que nous voulons désormais avoir sur le logo », a fait savoir le directeur de campagne, Aboubacar Yaya. Toutes les observations émises seront étudiées en plénière par le bureau de la Céna, a promis le président Emmanuel Tiando. A l’issue de ladite plénière, les partis politiques seront rappelés pour la communication de la décision prise.

Serge Adanlao