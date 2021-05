Présidentielle du 11 avril:La France et les Pays-Bas félicitent Talon pour sa réélection

By

Le président Patrice Talon continue de recevoir les félicitations de ses homologues. Les dernières en date sont celles du président français Emmanuel Macron et du Roi Willem-Alexander des Pays-Bas. Tout en saluant la qualité des réformes entreprises par le chef de l’Etat, ils espèrent continuer à promouvoir ensemble avec le numéro 1 des Béninois, une coopération solide dans différents domaines d’intérêt pour le progrès et le bien-être des citoyens. Lire ci-dessous l’intégralité de leur message.

Le président de la République Française

Paris, le 12 mai 2021

Monsieur le président,

A la suite de la confirmation par la Cour constitutionnelle de votre réélection à la présidence de la République du Bénin, je vous transmets, ainsi qu’au peuple béninois, mes vœux de succès.

Je souhaite que nos deux pays continuent de renforcer les liens économiques, culturels et humains qui nourrissent une relation d’amitié ancienne. La France se tient aux côtés du Bénin pour contribuer à son développement, au bénéfice des populations et de la cohésion sociale et contribuer à la prospérité de son économie.

La restitution au Bénin des vingt-six œuvres du trésor d’Abomey, qui se prépare dans un esprit positif de partenariat, illustre le renouveau des relations entre l’Afrique et la France, que je me suis efforcé d’impulser depuis le début de mon mandat.

Sur le plan de la sécurité régionale, dans un contexte d’extension vers le sud de la menace terroriste venue du Sahel, il apparait plus que jamais indispensable que les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, renforcent leur coopération et leurs moyens pour sécuriser leurs frontières nord. La France se tient, là aussi, prête à apporter sa contribution.

Enfin, au lendemain d’une élection présidentielle au Bénin qui a été marquée par des tensions et des violences, je voudrais souligner le nécessaire travail de justice, dans le plein respect des droits des justiciables, comme l’importance du dialogue avec l’ensemble des acteurs politiques et sociaux. Vous êtes le premier à pouvoir créer les conditions d’un climat apaisé, vital au maintien de l’attractivité du Bénin et à la mise en œuvre des réformes que vous portez.

Renouvelant mes vœux de concorde et de prospérité pour le peuple béninois, je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’assurance de ma très haute considération.

Bien cordialement,

Emmanuel Macron

Son Excellence Monsieur Patrice Talon

Président de la République du Bénin

Cotonou

Excellence Monsieur le président,

Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre réélection en tant que président de la République du Bénin.

Je suis persuadé que ce nouveau mandat verra nos excellentes relations bilatérales se renforcer encore et que nous continuerons à travailler ensemble en partenaires engagés au niveau bilatéral, européen et mondial.

Mes vœux de sagesse et de succès vous accompagnent dans l’importante mission qui vous attend.

Je vous prie d’agréer, excellence Monsieur le président, l’assurance de ma haute considération.

Willem-Alexander R.