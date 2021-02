Présidentielle pacifique:La Céna reçoit un livre blanc de la paix pour les candidats

Un livre blanc de la paix à remplir par les candidats à la Présidentielle du 11 avril 2021 et les hommes politiques. C’est la contribution de la Jeune chambre internationale Bénin (Jci-Bénin) à un scrutin apaisé. La remise officielle a été faite vendredi 29 janvier 2021 au siège de l’institution chargée d’organiser les élections à Cotonou. Au nom du président de la Céna empêché, la Vice-présidente Geneviève Boko Nadjo, a salué l’initiative de la Jci qui a décidé de contribuer à préserver une atmosphère pacifique lors de l’élection présidentielle. « Nous sommes heureux de recevoir ce jour le livre blanc de la paix, ce livre blanc dans lequel nos différents candidats et hommes politiques pourront laisser un message au peuple béninois, un message venant du coeur, un message témoin de leur attachement à notre chère et belle patrie », s’est-elle réjouie. Elle a invité les candidats et les hommes politiques en général, à se prêter à l’exercice et à participer à ce projet qui, a-t-elle souligné, « les honore et les place davantage au rang de ceux qui ont d’abord pour priorité, le bien-être des populations, gage de leur engagement à œuvrer et à instaurer un climat de paix tout au long de ce processus c’est-à-dire, avant, pendant et après l’élection ».