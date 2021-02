Présidentielle transparente, crédible et inclusive:Agbénonci rassure le président de la Commission de la Cedeao

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurelien Agbénonci a reçu en audience Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la Cedeao en mission d’information préélectorale au Bénin dans le cadre de la Présidentielle du 11 avril 2021. A cette occasion, le patron de la diplomatie béninoise a rassuré des dispositions prises pour un scrutin transparent, crédible et inclusif.

« Quand nous venons dans un pays, la première personnalité à qui nous rendrons visite, c’est le ministre des Affaires étrangères. C’est lui qui nous accueille et nous ouvre la porte pour effectuer cette mission. Donc, c’est ce qui vient de se passer. Nous venons d’avoir une audience avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et nous avons eu une très bonne rencontre », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou au sortir de l’audience. Il a précisé que c’est une mission classique d’information conduite dans les pays membres de la Cedeao qui s’engagent dans des processus électoraux conformément aux actes additionnels de la Communauté sur la démocratie, la bonne gouvernance et la prévention des conflits. M. Brou a rappelé que cette mission a été faite dans tous les pays où il y a eu des élections au cours du dernier trimestre de l’année 2020 : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana et Niger. « Dans les différents pays, nous rencontrons l’ensemble des parties prenantes : des acteurs étatiques chargés de la mise en œuvre la préparation des élections, les acteurs politiques, la société civile… », a-t-il ajouté. A cette délégation de la Cedeao conduite par M. Brou, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a indiqué que le climat ici est à la sérénité et que le gouvernement se réjouit de l’arrivée de cette mission. Par ailleurs, il a informé que le président Patrice Talon a donné des instructions fermes pour que tout soit mis en œuvre pour faciliter cette mission. Selon lui, le chef de l’Etat a instruit pour que cette mission puisse rencontrer toutes les parties prenantes. « Nous nous réjouissons que nos réformes, que ce processus électoral après le premier mandat du chef de l’Etat se déroule dans de bonnes conditions et que le monde entier, à commencer par notre famille politique sous-régionale celle de la Cedeao puisse être bien informé. Nous avons eu une séance de travail particulièrement fructueuse, j’ai pu donner un aperçu global de tout ce qui a été fait, et tout ce qui est en cours », a-t-il fait observer.

Abdourhamane Touré