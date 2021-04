Présidentielles du 11 avril 2021:Isidore Zinsou et Bonou s’engagent pour la victoire du duo Talon-Talata

Après l’installation du comité communal de campagne, des groupes de campagne des arrondissements et des groupes de campagne des villages, l’ancien maire de Bonou Isidore Zinsou s’est engagé désormais dans la campagne de proximité, afin de convaincre directement les populations de la Commune de Bonou sur la pertinence du programme du candidat Patrice Talon pour le quinquennat 2021-2026. Ainsi donc, la journée de ce mercredi 31 Mars 2021 a été consacrée aux villages Agonkon, Agonhoui, Agbomahan et Zoungbomè. Isidore Zinsou, membre de la Coordination Départemental Ouémé pour l’Union Progressiste (UP) qui avait à ses côtés, le baobab Pascal Todjinou, a d’abord rappelé toutes les réalisations du Président Patrice Talon de 2016 à 2021. Il a ainsi évoqué les résultats obtenus dans divers domaines notamment l’électricité, l’eau, les infrastructures routières et scolaires, l’Internet, les cantines scolaires, l’équipement des hôpitaux, la construction des stades et des marchés, l’assainissement des finances publiques, le développement et la mécanisation de l’agriculture. Parlant maintenant du programme quinquennat 2021-2026 du duo Talon-Talala, l’ancien maire de Bonou est revenu sur les questions sensibles comme l’accès à l’eau potable, l’électricité, les cantines scolaires, l’équipement des hôpitaux et des centres de santé, la construction des marchés modernes et des stades,….pour dire que ce sont là quelques volets du nouveau quinquennat du candidat Patrice Talon, qui viendront s’ajouter à l’embellie que nous avons observée pendant le premier mandat. Il a aussi insisté sur l’importance d’un taux de participation élevé afin de révéler Bonou comme la Commune ayant obtenu le plus fort taux de participation au Bénin. De même, le distingué Pascal Todjinou sage et ressortissant de la Commune de Bonou U dans son adresse aux populations, a précisé que sa démarche s’inscrit dans le cadre du développement de sa commune Bonou et qu’il reste convaincu que les nombreuses réalisations du Président Patrice Talon qui touchent déjà Bonou, vont s’amplifier pendant son nouveau quinquennat. Les populations, au terme de cet exercice de formation et d’explication du programme du candidat Patrice Talon, ont promis un K.O franc à la dimension de l’amour que les « bonoutonous » ont pour leur candidat Patrice Talon.

