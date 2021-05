Prestation de serment du président Patrice Talon:Environ 4000 personnes attendues

4000 personnes environs sont attendues à la prestation de serment du président Patrice Talon et à l’investiture de sa colistière Mariam Chabi Talata le dimanche 23 mai 2021 au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Environ 4000 personnes sont invitées à la cérémonie d’investiture du président et de la vice-présidente de la République dimanche 23 mai 2021 selon des sources proches de l’Agence nationale des évènements culturels, sportifs et des manifestations officielles (Anecsmo). Ces invités sont constitués des présidents d’institutions, des membres du gouvernement, des autorités morales et autres. Le clou de la cérémonie sera la prestation de serment de Patrice Talon, réélu président de la République à l’issue de la Présidentielle du 11 avril 2021. Ainsi, au rythme de 21 coups de canon, le président Talon va prêter le serment suivant : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale, de préserver l’intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi». Ce serment prévu à l’article 53 nouveau de la loi fondamentale en vigueur est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les membres de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.

Odi I. Aïtchédji