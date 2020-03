Prévention du coronavirus: Les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte approuvées

Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi 04 mars 2020 les mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l’épidémie due au Covid-19 du ministère de la santé. Ces mesures se résument au renforcement de la surveillance sanitaire à tous les points d’entrée du pays, notamment à l’aéroport et au port de Cotonou ; la prescription systématique de l’auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays touchés ou à risque ; la restriction des voyages non indispensables vers les pays touchés ou à risque. Ces mesures concernent aussi l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation dans les communes ainsi que dans les établissements scolaires et universitaires ; l’aménagement de sites d’isolement et de prise en charge dans tous les départements ; la mise en place d’une ligne verte pour informer, conseiller et orienter les populations ; la recommandation d’éviter les poignées de mains et les accolades.

Pour assurer la mise en œuvre cohérente et efficiente de ces mesures, un plan de contingence décliné en actions à court, moyen et long termes a été élaboré, précise le communiqué final du Conseil des ministres.

Les ministres membres du comité de crise veilleront à son application rigoureuse.

Depuis la survenue de l’épidémie du Coronavirus, le gouvernement du Bénin a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition dans le pays et à en assurer une bonne gestion, le cas échéant.

F. A. A