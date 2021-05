Pris en compte des médias dans le Pag 2021-2026:Alain Orounla annonce la bonne nouvelle

By

Le porte-parole du gouvernement a annoncé, la prise en compte des médias dans le Programme d’actions du gouvernement de Talon II. C’était au cours du point de presse du Conseil des ministres tenu hier mercredi 05 mai 2021.

Une bonne nouvelle pour les médias. Parents pauvres du Programme d’actions ‘’Bénin révélé’’, les médias seront pris en compte au cours du second quinquennat du président Patrice Talon. Selon le ministre de la Communication et de la poste, une cagnotte assez consistante a été prévue pour les médias pour leur développement dans le Pag ‘’Le développement, ça y est’’. Pour l’autorité en charge des médias, il s’agira de définir la politique permettant aux médias d’assurer leur fonctionnement et le recyclage de leurs employés.

Odi I. Aïtchédji