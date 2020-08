Prix d’excellence Gandaho 2020:Thierry Gandaho présente les innovations aux ministres Karimou et Yayi

Les ministres des Enseignements maternel et primaire ; de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont désormais imprégnés des innovations du « Prix d’excellence Gandaho 2020 ». Lesdites innovations leur ont été présentées le jeudi 20 août 2020 au cours d’une audience.

Dans la matinée du jeudi 20 août 2020, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a reçu en audience à son cabinet, le président de la Fondation et du prix d’excellence Gandaho, Thierry Bidogbessi Gandaho. Au cours des échanges, il a été présenté à l’autorité ministérielle, le contenu de l’édition 2020 du prix d’Excellence Gandaho, dont l’agenda a été réaménagé en raison de la crise sanitaire mondiale due au nouveau Coronavirus (Covid-19). Très heureux, le ministre Salimane Karimou a salué la vision du « Prix d’excellence Gandaho » et a encouragé le promoteur à poursuivre son œuvre altruiste et éminemment patriotique. Le président Thierry Bidogbessi Gandaho a saisi l’occasion pour saluer les efforts du gouvernement à travers les nombreuses réformes afin de restaurer la dignité des diplômés béninois. Pour la circonstance, le ministre Salimane Karimou, était entouré de deux directeurs techniques à savoir le Directeur des examens et concours (Dec) et le Directeur de l’enseignement primaire (Dep). Le même exercice a été fait au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans l’après-midi de la même journée. Eléonore Yayi Ladékan a aussi reçu en audience Thierry Bidogbessi Gandaho. La patronne de l’Enseignement supérieur au Bénin, très enthousiaste de recevoir le philanthrope, a exprimé d’entrée, toute la disponibilité de son département ministériel à accompagner et à soutenir cette initiative salvatrice pour une éclatante réussite. La ministre Eléonore Yayi Ladékan tout comme son collègue des enseignements maternel et primaire a promis de faire un compte rendu fidèle des divers échanges, au président Patrice Talon. Des conseils ont été prodigués à l’équipe de la fondation pour mieux impacter les lauréats des prix d’excellence Gandaho. Le président de la Fondation Gandaho Thierry s’est dit honoré de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé dans les deux départements ministériels. Très admiratif de la gouvernance actuelle du Bénin, « TBG » ambitionne étendre ses œuvres caritatives et sociales à l’endroit d’autres excellents sur le plan national. Vu que les examens nationaux pour les artisans sont désormais une réalité au Bénin, Thierry Gandaho fera des merveilles dans ce secteur très prochainement. Dans les jours à venir le président Gandaho Thierry va rencontrer le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo. Après cette audience, il sera rendu public, la date de la cérémonie solennelle de remise des prix aux lauréats du « Prix d’excellence Gandaho 2020 ».

Abdourhamane Touré