Probable non-respect de la décision de passage systématique des élèves du Ci, Ce1 et Cm1:Les recommandations de Salimane Karimou aux parents d’élèves

« Lorsqu’un parent d’élève constate que son enfant qui est au Ci a été retenu par l’enseignant, il n’a pas été envoyé au Cours préparatoire (Cp), il peut se plaindre au niveau de l’école ». C’est ce qu’a déclaré le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, le jeudi 1er octobre 2020 sur la plateforme AskGouv dans le cadre de la nouvelle rentrée. Il répondait à la préoccupation d’un internaute qui était curieux de savoir ce que doivent faire les parents d’élèves au cas où un enseignant ne respecterait pas la note relative au passage systématique des apprenants. Toutefois, le ministre a précisé que l’enfant concerné doit être régulier en classe. « Si le directeur ou le conseiller pédagogique de l’école est là, il peut se rapprocher du conseiller pédagogique. Il peut se rapprocher aussi de l’inspecteur qui est dans la Commune et qui connaît toutes ces dispositions et qui peut lui donner raison », a-t-il recommandé aux parents d’élèves. En outre, Salimane Karimou, a profité de l’occasion pour rappeler les règles qui gouvernent la mesure de passage systématique des classes concernées. Selon lui, il y a deux types d’évaluation qui concourent à consolider les acquis des apprenants. Il s’agit du contrôle continu et de l’évaluation sommative. Le contrôle continu se fait quotidiennement et permet à l’enseignant de déceler les difficultés auxquelles est confronté l’élève face à ce qu’il lui enseigne. Quant à l’évaluation sommative, elle permet à l’enfant de faire le bilan de tout ce qu’il a appris jusqu’à à un moment donné. « Cela veut dire que lorsque les enfants ont appris jusqu’à un moment donné, on peut s’arrêter pour faire un bilan. Donc, l’évaluation sommative signifie faire un bilan, et le bilan, ce n’est pas non plus pour sanctionner l’apprenant. Le bilan, c’est de se rendre compte qu’au bout d’un certain nombre d’apprentissage, qu’est-ce qu’on peut retenir comme acquis au niveau de l’apprenant. Il donne la preuve à travers sa production », a expliqué Salimane Karimou. Pour rappel, le ministre à travers une note circulaire en date du 2 septembre 2020 a instruit les instituteurs à procéder au passage systématique des élèves des classes de Ci, Ce1 et Cm1.

Bour-Han Amoussa (Stag)