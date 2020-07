Problèmes des médias au Bénin:Le président du Fonac, Jean-Baptiste Elias chez Moretti

Une délégation du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac) conduite par son président Jean-Baptiste Elias, a été reçue en audience par le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), le vendredi 24 juillet 2020 au siège de l’Institution à Cotonou. L’objectif était d’échanger sur les problèmes auxquels les organes de presse et les professionnels des médias sont confrontés depuis un certain moment. Selon Jean-Baptiste Elias, les échanges avec l’autorité de régulation des médias ont été non seulement fructueux, mais ont également permis aux deux parties de se donner un rendez-vous en vue de poursuivre les travaux pour le bonheur du monde des médias au Bénin. « Les documents ont été échangés entre les deux délégations. La prochaine rencontre permettra d’aboutir sur un résultat que nous allons communiquer à la presse. A l’étape actuelle, nous sommes d’abord au niveau des échanges d’informations complémentaires. Vous avez beaucoup de problèmes, vous les hommes de la presse. Le contenu des échanges sera vidé à la seconde séance », a-t-il laissé entendre.

Benjamin Douté