Problèmes des médias:Le ministre Orounla échange avec les associations faîtières de la presse

Le ministre de la Communication et de la poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, a reçu en audience le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (Cnpa-Bénin) et l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb), le jeudi 16 juillet 2020. Les séances de travail visent à discuter avec les responsables de ces dernières, des différents problèmes qui minent le secteur des médias au Bénin.

Evariste Hodonou et Zakiath Latoundji, respectivement président du Cnpa-Bénin et présidente de l’Upmb ont été reçus en audience avec leur délégation le jeudi 16 juillet 2020 par le ministre de la Communication et de la poste, Alain Orounla. L’objectif était de soumettre à l’autorité de tutelle les problèmes auxquels la presse béninoise est confrontée depuis un moment aux fins de trouver des solutions convenables. Selon le président du Cnpa-Bénin, la presse béninoise est dans une situation qui suscite réflexion de la part de tous les acteurs. « Nos échanges avec le ministre ont porté sur la dernière décision de la Haac qui interdit aux médias en ligne toute publication, le Code du numérique et l’aide de l’Etat à la presse qui n’est plus disponible depuis quelques années », a déclaré Evariste Hodonou. Ce cadre d’échange avec les associations faîtières des médias qui est à son premier essai a été apprécié par la présidente de l’Upmb. En évoquant les mêmes préoccupations que son prédécesseur, Zakiath Latoundji a plus insisté sur le problème de la carte de presse qui, jusqu’aujourd’hui, reste un casse-tête pour tous les professionnels des médias. A sa suite, le ministre a félicité les responsables des différentes organisations faîtières pour leur engagement pour une presse libre, rayonnante malgré les goulots d’étranglement. A ses dires, la volonté du gouvernement n’est pas de laisser la presse dans un état de précarité avant de préciser que son département ministériel est le premier partenaire de la presse. « Il n’y a aucune politique visant à museler la presse. Le ministre de la Communication que je suis, a joué sa partition depuis octobre pour que les cartes de presse soient disponibles », a-t-il laissé entendre. Toutefois, Alain Orounla a, pour finir, souhaité créer officiellement un cadre d’échange entre le Ministère de la communication et les organisations faîtières dans les tout prochains jours, qui permettra de réfléchir sur les réels problèmes de la profession. Une initiative à laquelle les responsables des associations faîtières ont adhéré pour un changement de paradigme dans le monde des médias.

Le Bureau du réseau des patrons de Web Tv reçu par Alain Orounla

Le ministre de la Communication et de la poste, Alain Orounla, a reçu vendredi 17 juillet 2020, à son cabinet le bureau du Réseau des patrons de Web tv au Bénin. Les discussions ont porté entre autres sur la décision de suspension les médias en ligne par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ( Haac). Après avoir écouté le Repa, le ministre, Alain Orounla a salué la démarche du Repa et expliqué la vision du gouvernement en termes de développement du numérique au Bénin. Il a promis à la délégation de faire de son mieux afin que les médias en ligne puissent exercer leur métier dans la légalité telle que voulue par la Haac.

Léonce Adjévi