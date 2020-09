Processus de sélection du Dg Omc:Les 5 candidatures retenues

La première étape du processus de sélection du nouveau directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (Omc) s’est achevée le vendredi 18 septembre 2020 à Léman à Genève. Cinq noms ont été retenus pour cette première étape.

Les cinq candidats retenus dans le cadre de la sélection du nouveau directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (Omc) sont désormais connus. Il s’agit de Ngozi Okonjo-Iweala du Nigeria, Amina C. Mohamed du Kenya et Yoo Myung-hee de la République de Corée, ainsi que les représentants du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohammad Maziad Al-Tuwaijri et Liam Fox du Royaume-Uni. Ainsi, sont les cinq personnalités qui devraient rester en lice après consultations confidentielles selon le président du Conseil général, l’ambassadeur David Walker de Nouvelle-Zélande et ses deux co-facilitateurs, les ambassadeurs Dacio Castillo du Honduras et Harald Aspelund de l’Islande. Car, ce sont ces cinq candidats qui ont obtenu le plus large soutien de la part des membres de l’Organisation. Commencé depuis le 7 septembre 2020, le processus devant conduire à l’élection du 7ème directeur général, comporte trois étapes. La première consiste à réduire le nombre de candidats de huit à cinq, puis à deux, avant qu’un consensus ne soit obtenu pour désigner le prochain chef de l’Omc. Par ailleurs, la deuxième phase de consultations débutera le 24 septembre et se poursuivra jusqu’au 6 octobre 2020. De plus, lors des consultations confidentielles prochaines, les membres seront conviés à exprimer leurs préférences en vue de ramener le nombre de candidats à deux. A la suite de cette étape, une autre réunion des chefs de délégation sera convoquée durant laquelle les noms des finalistes seront annoncés aux membres de l’Omc. A cette occasion, le calendrier de la dernière série de consultations sera fixé. L’objectif visé par ce processus est d’obtenir une décision consensuelle des membres sur le prochain Directeur général de l’Organisation. Selon les diplomates accrédités auprès de l’Omc, le duel final certainement féminin. Il opposerait la représentante nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala, à la candidate coréenne, Yoo Myung-hee.

Benjamin N. Douté