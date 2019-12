Programme 20.000 logements sociaux : La construction de l’éco-cité à Ouèdo actée

Le Société immobilière d’aménagement urbain (Simau), maître d’ouvrage délégué du vaste programme de construction de 20.000 logements a procédé à la signature des premiers marchés de construction de 10.849 logements à Ouèdo dans la Commune d’Abomey-Calavi avec la société attributaire du marché dénommée Pnhg. La cérémonie s’est déroulée hier mardi 17 décembre 2019 dans les locaux de la Simau en présence du ministre du Cadre de vie et su développement durable, José Tonato.

Dans 18 mois, l’arrondissement de Ouèdo sera métamorphosé. L’entreprise en charge des travaux gage de faire de Ouèdo, une éco-citée. Au cours de son intervention, l’autorité a laissé entendre que ce qui s’annonce à Ouèdo dépasse les rêves d’hier. « Il ne s’agira pas seulement de créer une ville nouvelle, mais une éco cité qui respecte aujourd’hui les règles de conception de haute qualité environnementale jusqu’au traitement des déchets », a-t-il laissé entendre. Selon José Tonato, l’entreprise attributaire arrive avec des outils modernes qui portent des innovations certaines dans le type de construction des logements. Non contente d’apporter du neuf dans le type de bâtiment à construire, l’entreprise, à l’en croire, apporte un savoir-faire certains aux jeunes béninois. « L’entreprise installe une académie qui va former nos jeunes aux nouveaux métiers de la construction. Il s’agira d’un programme de formation qui permettra aux jeunes d’être davantage compétitifs sur le marché de l’emploi », a laissé entendre le ministre Tonato. L’autre pan essentiel de ce projet, c’est les conditions de facilité qui l’entourent. Sur ce plan, l’autorité a tenu à clarifier: « Cette fois-ci, nous changeons d’approche. C’est la toute première opération de logement dans laquelle il ne sera pas nécessaire d’un apport initial comme on en voit dans tous les programmes immobiliers où on demande d’apporter 15%. Nous avons également un montage innovant qui permet à l’acquéreur, in fine, de rentrer directement en payant seulement un mois de loyer et de devenir propriétaire au bout de 17 ans », a-t-il laissé entendre. Ce volet sera également conduit par la Simau dès le lancement des travaux de construction prévus pour janvier 2020. Au nombre des partenaires stratégiques de ce projet vient en première ligne la Boad qui contribue à hauteur de 60 milliards de FCfa pour les logements et 40 milliards pour la viabilisation primaire du site.

Hospice Alladayè