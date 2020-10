Programme des cantines scolaires: 3 852 écoles et plus de 621 810 écoliers impactés

3 852 écoles et plus de 621.810 écoliers. C’est l’impact du programme des cantines scolaires au Bénin. L’annonce a été faite par l’assistant du Programme alimentaire mondial (Pam), Jean Satchi. Dans un entretien accordé à Urban Fm de Parakou, il a souligné que le Bénin, dans le cadre de ce programme, est aujourd’hui à 3 852 écoles qui représentent 51% du taux de couverture des écoles primaires publiques dans tout le Bénin. Dans le département du Borgou, 483 écoles primaires publiques bénéficient des cantines scolaires alors que 621.810 écoliers en bénéficient sur le territoire national. Selon Jean G. Satchi, le nombre d’écoliers au départ était de 382 011 écoliers. D’après l’assistant du Pam, le programme des cantines scolaires permet d’attirer et de maintenir les enfants à l’école. Il permet également de lutter contre les problèmes de malnutrition. Cependant, la pandémie du Coronavirus n’a pas épargné le programme. En effet, des stocks de vivres sont restés dans les magasins du fait de la fermeture anticipée des écoles, a-t-il expliqué. Jean G. Satchi n’a pas passé sous silence les difficultés liées à la gestion des cantines scolaires. Il s’agit notamment de la faible participation des communautés au programme, de l’inexistence des points d’eau dans certaines écoles et le cambriolage de certains magasins de stockage des vivres. Il a invité les uns et les autres à accompagner le programme des cantines scolaires, un programme qui contribue au développement de capital humain. Il est à rappeler que le programme des cantines scolaires au Bénin est initié par le gouvernement et mis en œuvre par la direction pays du Programme alimentaire mondial (Pam) depuis 2017. Il permet à ce que l’enfant mange un repas chaud chaque jour à l’école. Au début de l’année scolaire 2017-2018, le programme a pris en compte 1579. Cependant,le choix des écoles est fait en tenant compte des zones à risques d’insécurité alimentaire et des zones où le taux de fréquentation n’est pas reluisant.

