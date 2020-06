Programme spécial d’insertion de 2000 jeunes:L’initiative présidentielle démarre

A l’occasion de sa séance ordinaire du mercredi 10 juin 2020, le Conseil des ministres a autorisé la mise en œuvre du Programme spécial d’insertion dans l’emploi ; une initiative du président Patrice Talon annoncée le 31 juillet 2019 à la veille de la fête de l’indépendance pour permettre aux premiers candidats d’être en situation d’emploi dans les entreprises bénéficiaires, pour compter du 1er juillet 2020.

2000 jeunes diplômés de niveau Bac professionnel, Bts/Dut, Dts/Licence, Maîtrise, Master/Ingénieur seront en situation d’emploi à la charge de l’Etat avant la fin de l’année 2020. Cette initiative présidentielle vise à donner une expérience professionnelle pertinente aux jeunes à même de les aider à se faire recruter ou à se lancer à leur propre compte. La mise en œuvre du Programme spécial d’insertion dans l’emploi a été autorisée en Conseil des ministres, mercredi 10 juin 2020. Les premiers candidats devront être en situation d’emploi dans les entreprises bénéficiaires à compter du 1er juillet 2020. La plateforme destinée à agréger les demandes aussi bien des entreprises que des demandeurs d’emplois, a d’ailleurs été déjà conçue. Le dépôt d’une demande par un candidat éligible au Programme se fait sur la base des offres des entreprises qui auront été préalablement publiées sur le site internet élaboré à cette fin. La plateforme identifiera ensuite automatiquement les demandes des candidats qui correspondent aux offres des entreprises. Celles-ci seront ensuite analysées par le comité technique du Programme qui, de façon électronique, constituera les lots de candidats qui seront présentés aux employeurs pour des entretiens individuels après une première formation d’insertion dans l’emploi. Après cette phase, l’entreprise fait en ligne, un bref rapport sur chaque candidat et notifie son choix par la même procédure en vue de la signature du contrat par le bénéficiaire. A noter que le président Patrice Talon a lancé cette initiative lors de son discours à la veille de la fête de l’indépendance de l’année dernière, c’est-à-dire le 31 juillet 2019. Ce programme consistera à recruter chaque année, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques à la charge de l’Etat qui assurera leur rémunération sur une période d’un an renouvelable une fois, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto-emploi. Le gouvernement Talon, par cette initiative, promeut l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi, réduit le taux de chômage chez ces jeunes et favorise l’auto-emploi. C’est une véritable chance que l’État accorde à ces jeunes diplômés pour se lancer dans la vie professionnelle surtout que souvent pour les appels à candidatures, il est demandé aux postulants de justifier d’une expérience professionnelle.