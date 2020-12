C’est le premier adjoint au maire de Porto-Novo, Rachad Toukourou, qui a présidé hier lundi 7 décembre 2020,la cérémonie de remise de dons aux 57 personnes indigentes,3 sinistrées, 30 en situation d’handicap et 34 du 3ème âge soit au total 124 retenues sur 200 dans la ville capitale dans le cadre du Projet d’assistance financière aux personnes vulnérables. L’événement a eu lieu à la Maison internationale de la culture à Porto-Novo. Selon le chargé de la planification et de suivi évaluation des projets-programmes, Salomon Dansou, ces secours nationaux sont des dons, des appuis gracieusement offerts aux personnes indigentes, aux personnes de 3ème âge et celles en situation de handicap. Ces dons financiers du gouvernement sont institués par des textes de loi. Pour le premier adjoint au maire de Porto-Novo, ce qui est intéressant est que ces gens ont refusé la fatalité et la mendicité. Il a exhorté les bénéficiaires à ne pas gâter cette initiative en vue de permettre la venue de nouvelles générations de bénéficiaires. Aussi, les a-t-il invités à utiliser les fonds alloués à bon escient. Tour à tour, les bénéficiaires ont prié pour le chef de l’Etat tout en lui souhaitant longévité. Il est à noter que le montant décaissé pour cette assistance s’élève à 6millions 900 mille FCfa.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé- Plateau)