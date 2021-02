Projets d’installation et d’exploitation de radiodiffusions sonores privées:Les résultats des organes présélectionnés disponibles

La Haute autorité de l’audiovisuel de la communication (Haac) a, par décision N° 21-003/Haac du 20 janvier 2021, rendu publics les résultats de la présélection des projets d’installation et d’exploitation de radiodiffusions sonores privées de l’appel à candidature de 2020. Au terme du processus, 54 radiodiffusions sonores privées non commerciales et 23 radios privées commerciales ont été présélectionnées. Les promoteurs desdits organses peuvent prendre part à l’appel à candidatures pour la sélection des projets d’installation et d’exploitation de radiodiffusions sonores privées. Toute demande d’une fréquence doit faire l’objet de l’acquisition d’un cahier des charges et de la présentation d’un dossier. A noter que 11 projets de radios privées commerciales et 27 projets de radios privées non-commerciales ont été rejetés.

Benjamin Douté