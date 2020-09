La salle de cinématographie « Ciné le Borgou » va être remise à la disposition du public de Parakou très bientôt. Une délégation conduite par le directeur du Fonds des arts et de la culture a visité le jeudi 3 septembre 2020 la salle de cinématographie à Parakou. Cette visite a été faite sur instruction du ministre en charge des arts et de la Culture pour son inspection afin d’y apporter une réfection digne du nom. Selon Eric Todan, directeur du Centre national du cinéma et de l’image, la salle « Ciné le Borgou » n’a jamais été réfectionnée depuis 2016. « Le gouvernement travaille à créer des acteurs culturels qui se positionnent comme des acteurs de développement. Cela nécessite donc que nous ayons des infrastructures qui accompagnent cette vision-là. Nous sommes venus voir ce qu’il y a lieu de faire pour rapidement mettre en valeur les infrastructures qui permettraient donc aux acteurs culturels de se retrouver », a précisé Gilbert Déou Malè, directeur du Fonds des arts et de la culture.

Sadyath Odjo (Stag)