Promotion de l’excellence en milieu scolaire:6 enfants de troupes récompensées au Lycée Mathieu Kérékou

Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale était le jeudi 22 octobre 2020 au Lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou de Natitingou. Fortunet Alain Nouatin est allé remettre des prix d’excellence aux jeunes filles qui se sont illustrées aux différents examens du Bepc et du Bac de l’année scolaire écoulée.

Elles sont au total 6 enfants de troupes du Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou à recevoir des prix de meilleures élèves aux examens de Bepc et de Baccalauréat de l’année écoulée. Pour le compte du Bepc, elles sont 3 enfants de troupes à être récompensées. Il s’agit de Pabel Aïssi, Séive Aude Smile Houessou et Reine Léila Bio Saka. Elles ont reçu chacune des lots comprenant des tissus Woodin, de grands dictionnaires Larousse illustrés 2020, des packs de livres et de Cd d’apprentissage en Anglais pour débutant et des packs d’apprentissage de perfectionnement. Quant aux élèves Ornéla Marcos Dègnon, Alice Boukari et Latifatou Abdou, candidates déclarées admisses avec également de fortes moyennes au Baccalauréat 2020, elles ont été récompensées chacune par un ordinateur, un tissu woodin, un Pocket wifi avec deux mois d’abonnement illimité. En remettant les prix, le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale a précisé que le but de cette distinction est d’exalter l’excellence en milieu scolaire, de récompenser les meilleures afin non seulement de susciter en leurs jeunes, la volonté et la rage de vaincre mais aussi d’être parmi les 6 meilleures élèves candidates aux examens de fin d’année scolaire. Regrettant qu’aucun enfant de troupe (homme et fille) n’ayant obtenu de bourse d’excellence l’année dernière, il a lancé un appel d’excellence à cette catégorie d’élèves du pays. Il faut noter que l’enfant de troupe Christale Gaga qui détient le record national au Bepc avec une moyenne de 18,89 sur 20 il y a trois ans, a fait renaître l’espoir au ministre Nouatin en promettant solennellement d’améliorer le record de la moyenne à l’examen du baccalauréat. En dehors des prix qu’elle recevra, le ministre Nouatin lui réserve un cadeau spécial dont la valeur avoisine le million de FCfa.

Hervé Yotto (Corresp. Atacora-Donga)