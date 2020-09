Promotion du secteur agricole dans le Pôle de développement agricole 7:L’Atda et les maires échangent sur un partenariat et une synergie d’actions

Les maires des Communes du pôle de développement agricole 7 regroupant l’Ouémé, l’Atlantique, le Littoral et le Mono, ont échangé hier, mercredi 23 septembre 2020 sur un partenariat et une synergie d’actions pour la promotion du secteur agricole dans les Communes. Initiée par l’Agence territoriale de développement agricole (Atda) et le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, la rencontre a pour objectif d’échanger sur les outils de promotion des filières, de mobilisation des ressources pour la réalisation des investissements structurants dans les Communes pour le développement agricole. Pour le directeur général de l’Adta, Prosper Agossou Sagbo, la rencontre permettra d’une part, de faire connaître l’Atda du pôle 7 aux élus communaux à travers sa mission son approche d’intervention, ses outils d’opérationnalisation, ses attentes vis-à-vis des Communes et d’autre part, de partager avec les élus communaux, les opportunités dont elles disposent pour le développement du secteur agricole dans leurs Communes. De même, il s’agira d’aborder les attentes des Communes vis-à-vis de l’Atda et d’échanger sur d’autres thématiques telles que la gestion foncière, la gestion durable des investissements agricoles structurants mis en place. En procédant à l’ouverture de la rencontre, le directeur adjoint de la programmation et de la prospective du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Marius Sodjinou Ayinan, a reprécisé le but de la rencontre à savoir asseoir une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes du secteur agricole du pôle en particulier les Communes. Il est à rappeler que cette rencontre a été financée par Enabel à travers le projet Arisa qui accompagne le secteur agricole en matière de renforcement de capacité aussi bien des acteurs étatiques que des acteurs non-étatiques qui sont dans le secteur agricole pour mieux porter la vision du gouvernement.

