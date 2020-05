Prosper Moretti invite les médias à éviter la propagande

La campagne électorale entrant dans le cadre des communales démarre demain, vendredi 1er mai 2020. A la veille de cette étape du processus électoral, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), a délivré un message aux professionnels des médias. Prosper Moretti a notamment rappelé le rôle important que la presse devra jouer pour un bon déroulement du scrutin du 17 mai prochain, dans un contexte où la campagne est exclusivement médiatique compte tenu de la menace que constitue le Covid-19.

« Nous voulons des radios et des télévisions au service de la diversité afin que nos acquis démocratiques connaissent chaque jour un peu plus une splendeur inaltérable », a déclaré Prosper Moretti. Le président de la Haac a exhorté les médias à observer comme d’habitude les règles d’éthique et de déontologie en évitant le piège de la propagande. « Mon souhait est que vous permettiez aux partis politiques, dans le respect des décisions de délivrer leurs messages qui renseignent sur leur vision du développement local, et qui participent au renforcement de la démocratie et de la paix sociale », a-t-il conclu.

