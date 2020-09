Publication de « Patrice Talon, président du Bénin »:Edouard Loko donne sa lecture du 1er mandat de Patrice Talon

« Un homme de l’ombre et l’homme le plus riche du Bénin. C’est un président de la République qui, depuis plus de quatre ans dirige le Bénin dans une rigueur, voire une certaine rigidité, et une discrétion inédite pour ses concitoyens, qui le connaissent très peu. Et il intrigue beaucoup au-delà des frontières de son pays. C’est ce milliardaire un peu atypique que ce livre essaie de faire découvrir, en toute transgression à travers cet essai. Un président qui ne voulait faire qu’un seul mandat, mais qui, apparemment et sans le paraître, prépare déjà, malgré lui-même, le second pour l’année prochaine ». C’est ainsi que son quatrième de couverture introduit le livre que vient d’écrire Edouard Loko sur Patrice Talon. Paru aux éditions L’Harmattan à Paris, le livre est intitulé « Patrice Talon, président du Bénin : un déconfinement de l’homme en toute discrétion ». Journaliste, bien connu dans le sérail politique béninois et coutumier du fait, Edouard Loko avait déjà écrit sur Yayi Boni, un livre intitulé « L’intrus qui connaissait la maison » et un autre à propos de « Abdoulaye Issa, trop tôt à Setto… »