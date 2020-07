Publication des résultats des examens et concours nationaux:Le gouvernement lance la plateforme eRésultats

Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané a lancé le jeudi 23 juillet 2020, à Cotonou, la plateforme ‘’eRésultats’’. La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres Eléonore Yayi, Mahougnon Kakpo, Aurélie Adam Soulé Zoumarou et Salimane Karimou. Les résultats des différents examens et concours nationaux peuvent donc être consultés quelle que soit la position géographique du candidat grâce au portail www.eresultats.bj. A en croire le ministre d’Etat, les candidats recevront dans leurs boîtes mail, leurs résultats dès la fin des délibérations sans se déplacer vers les lieux d’affichage habituels. Il explique que cette innovation numérique sera le portail unique pour la recherche d’informations et la consultation de tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin. « Les candidats aux examens du Cep, Bepc et du Bac pourront, pour cette année scolaire 2019-2020, à partir du 02 août 2020, consulter leurs résultats en ligne et en quelques clics », a-t-il précisé. Abdoulaye Bio Tchané a ensuite invité les candidats, les enseignants, et les parents à faire usage de cette plateforme. Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a, à son tour, rappelé l’ambition du gouvernement qui est de faire du Bénin le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest avant de préciser que la consultation en ligne des résultats est moyennant un montant allant de 50 F cfa à 150 F cfa en fonction de l’examen. Toutefois, le ministre du Numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a fait savoir qu’il y aura un bouquet de services disponibles, allant de la demande d’attestation de diplôme à la demande de délivrance du diplôme lui-même ou du relevé de notes.

Benjamin Douté