Publicité sur les médicaments:Les mises en garde du gouvernement aux médias

Les médicaments et autres produits médicinaux qui font l’objet de publicité en cette période de crise du Covid-19 ne reçoivent pas l’assentiment du gouvernement. A l’occasion d’une sortie médiatique, effectuée le lundi 30 mars 2020, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Benjamin Hounkpatin, Sévérin Quenum et Cyrille Gougbédji, respectivement ministre de la Santé, ministre de la Justice et deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement ont dit leur désapprobation aux responsables des médias. Ils ont chacun relevé l’illégalité de l’acte que posent les professionnels des médias en diffusant ou en publiant les publicités sur les produits et les peines que ces derniers encourent.

« On ne peut pas laisser faire et on ne peut continuer de laisser faire. Ce qui se fait aujourd’hui est un dernier avertissement lancé aux organes de presse qui sont les principaux agents de la publicité de ces produits dangereux et de cette intoxication à l’échelle nationale », a prévenu le ministre de la Justice, Séverin Quenum. Pour mettre tout le monde au même niveau d’information, le deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement, Cyrille Gougbédji, a donné lecture du décret n°2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les médicaments et autres produits médicinaux au Bénin. L’article 1er interdit la publicité portant sur les professions médicales des activités, les médicaments et autres produits médicinaux. L’article 3, pour sa part, fixe les sanctions applicables en cas de récidive.

« Sans préjudice des mesures administratives et autres sanctions pénales auxquelles ils peuvent s’exposer par ailleurs, sont punis d’une amende d’un million à cinq millions de FCfa, les auteurs, coauteurs ou complices d’émissions, d’affichages ou de diffusions de la publicité interdits par l’article 1er », précise l’article.

Abdourhamane Touré