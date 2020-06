Quatre femmes à la tête des Conseils communaux

On connaît depuis hier le nombre de femmes qui devront conduire les destinées des Communes durant les six prochaines années. Au terme du processus d’installation, d’élection ou de désignation des maires, adjoints aux maires et chefs d’arrondissement, seulement quatre femmes ont pu tirer leur épingle du jeu. La première sur la liste est Zinatou Osséni Saka Alazi de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Elle a été élue maire de Kandi le 28 mai 2020. A sa suite, trois autres vont intégrer le cercle restreint des maires. Il s’agit de Bibiane Adamazé à Toffo du Bloc républicain (Br), Lucie Sessinou de l’Union progressiste (Up) à Kétou et Karamatou Fagbohoun (Br) à Adja-Ouèrè.

