Questions orales au gouvernement:Assouman, Karimou et Kakpo au Parlement ce jour

Trois ministres sont attendus ce jeudi 9 janvier 2020 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo pour rassurer les élus du peuple sur le bon fonctionnement du système éducatif et la situation de la Sonacop. Il s’agit des ministres Salimane Karimou des Enseignements maternel et primaire, Mahougnon Kakpo de l’Enseignement secondaire, et Shadiya Assouman du Commerce. Les préoccupations des députés initiateurs des questions orales adressées au gouvernement sont axées sur cinq points relatifs au fonctionnement des écoles normales des instituteurs face à la pénurie d’enseignants dans les écoles, à la situation des enseignants reversés de 2008 recalés aux évaluations et la gestion comptable des écoles à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, à la mise en œuvre de la nouvelle architecture du système éducatif, à l’insuffisance de salles de classe et déficit d’enseignants dans les écoles primaires puis au fonctionnement de la Sonacop. La plénière s’ouvre à 10 heures sous la direction du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-

Plateau)