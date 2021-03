Quinquennat 2021-2026:Wadagni expose les ambitions du gouvernement pour Savalou à l’Adcs

Le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni a rencontré hier dimanche 28 mars 2021, l’Association pour le développement de la Commune de Savalou (Adcs) présidée par Conrad Gbaguidi. Au menu de cette rencontre, des échanges avec les populations de cette ville sur les questions développement. Cette séance de travail s’est déroulée à la Maison de l’Adcs.

Pour « faire de la Commune de Savalou, un nouveau pôle agro économique du Bénin », les membres de l’Association pour le développement de la Commune de Savalou (Adcs) ont fait un travail remarquable. Ils ont identifié tout d’abord identifié les goulots d’étranglement du développement de la Commune et réalisé des études sur les approches de solution et coûts afin de faciliter le travail aux décideurs. Cet engagement de l’Adcs a marqué le ministre de l’Economie et des finances. « Savalou a une association de développement qui inspire respect du fait de son sérieux et le travail qu’elle abat. C’est une première », a laissé entendre Romuald Wadagni. La création d’une zone économique agro industrielle, l’accès à l’eau, l’accès à l’énergie, l’accès à l’internet, l’éducation et son adéquation au marché de l’emploi, la construction de la route Savalou-Djidja, la construction d’un hôpital régional de référence, la valorisation du potentiel touristique de la Commune, la construction d’un marché régional de regroupement, la préservation de la rivière Klou qui subit une pollution du fait d’une usine, sont entre autres, les requêtes de la cité des Soha en vue de faire son amorce pour le développement. Ces orientations stratégiques ont été soumises à l’invité de l’association par son président. Romuald Wadagni qui rencontre ces populations la veille même de la descente du duo de candidats Talon-Talata leur a rappelé que le développement de Savalou est une priorité pour le gouvernement. «Déjà quand nous élaborions le programme du candidat Talon en prélude à l’élection de 2016, nous avions décidé de faire de Savalou un nouveau pôle agro-économique parce que tout y est pour parvenir à cet objectif » Ainsi s’est exprimé le ministre Wadagni qui a rappelé les actions du gouvernement dans la Commune et annoncé ce qui lui ai réservé pour le prochain quinquennat. Pour l’argentier national, la question de l’eau, le déploiement de la fibre optique, les infrastructures routières, les infrastructures socio communautaires seront réalisées qui n’a pour leitmotiv que de satisfaire les besoins des populations.

Serge Adanlao