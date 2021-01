Rapport sur l’accessibilité de la connexion internet (« 2020 affordability »):Le Bénin progresse de 3 places

Le Bénin gagne trois places dans le dernier rapport sur l’accessibilité de la connexion Internet « 2020 affordability Report », publié par l’Alliance for affordable iinternet (A4AI). Dans le rapport global, le Bénin est classé 27ème sur 72 pays évalués selon des critères d’accessibilité de la connexion Internet, avec un score de 60,02 sur 100. Pour cette performance, le pays passe de la 29ème place en 2019 à la 27ème et se retrouve dans la catégorie des Etats où l’Internet est moyennement abordable. L’autre avancée du Bénin soulevée dans ce rapport est liée à la disponibilité des infrastructures. Avec une note de 56,51% dans le sous-indice consacré aux infrastructures, le Bénin se positionne désormais comme une référence parmi les pays africains évalués. L’Alliance for affordable internet (A4AI) est un organisme international qui milite pour une plus grande accessibilité de l’Internet dans le monde.

Abdourhamane Touré