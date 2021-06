Le Conseil hebdomadaire des ministres du mercredi 2 juin 2021 a autorisé la contractualisation avec le groupe Banyan Tree Hotels & Resorts en vue des missions d’assistance technique hôtelière et de gestion de l’hôtel du Complexe touristique « Marina » de Ouidah. A cet effet, il sera procédé à la signature de deux contrats de services.

Un nouveau pas important dans la réalisation de l’hôtel du Complexe touristique « Marina » de Ouidah a été posé hier par le gouvernement. Après la sélection du groupe Banyan Tree Hotels & Resorts pour développer ce complexe hôtelier près de la Porte du non-retour en Conseil des ministres du mercredi 22 juillet 2020, le gouvernement a décidé mercredi 2 juin 2021, de contractualiser pour des missions d’assistance technique. Dans ce cadre, deux contrats de services relatifs à l’assistance technique dans la planification et la conception de l’hôtel, puis à la décoration intérieure et architecturale pour les prestations de planification générale et d’architecture intérieure ; ainsi que d’un contrat de gestion de l’hôtel qui en définit les conditions générales d’exploitation seront signés. L’autorisation a été donnée aux ministres concernés par le projet pour veiller à l’aboutissement des procédures subséquentes. Cette décision prise est le signe que ce projet avance à grands pas et que très bientôt la matérialité va se constater sur le terrain. De sources bien informées, le cahier de charges du partenaire augure de la volonté de l’Exécutif de construire une infrastructure à la mesure des ambitions du Bénin Révélé et aux normes et standards internationaux. Mais au-delà du souci du respect desdites normes dans la réalisation, le gouvernement et son chef anticipent sur la bonne gestion et la rentabilité de l’infrastructure. D’où la signature du deuxième contrat relatif à la gestion du joyau qui en définit les conditions générales d’exploitation. Pour mémoire, le Complexe hôtelier de la Marina à Ouidah comprend notamment : un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles ; un parking paysager de 350 places ; des jardins du souvenir ; l’esplanade touristique avec restaurants, bars, et sites de divertissements ; la reconstitution historique d’un bateau négrier ; une zone hôtelière d’environ 130 lits ; la promenade flottante sur la lagune ; et un jardin de recueillement.

Serge Adanlao