Réaménagement de la carte diplomatique du Bénin:Neuf ambassades fermées, trois transformées en consulats

Le Bénin réorganise sa carte diplomatique. Le gouvernement a décidé de la fermeture de neuf ambassades sur les trente-neuf missions diplomatiques et consulaires que compte le pays dans le monde. De source diplomatique, cette mesure de réaménagement vise par ailleurs la réduction du personnel en poste. Ainsi, cinq Ambassades seront fermées en Afrique, une au Moyen-Orient, deux en Amérique et 1 en Asie. D’autres seront transformées en Consulat général. Il s’agit des représentations diplomatiques d’Abidjan, de Kinshasa et de Libreville. La même source fait état du rappel des chefs de missions diplomatiques et consulaires admis à la retraite et qui sont, depuis 4 ans, restés en poste.

Wilfrid Noubadan